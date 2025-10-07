UEFA'dan futbol tarihine geçecek karar

Avrupa futbolunun patronu UEFA, tarihe geçecek bir talebe onay verdi. La Liga takımları Villarreal ve Barcelona, ligin 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Ama iki takım Villarreal'in evinde değil Amerika Birleşik Devletleri'nde, Miami'de kozlarını paylaşacak. Serie A'daki Milan-Como karşılaşması ise Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

"GÖNÜLSÜZ ONAY"

UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen taleplerin mevzuattaki boşluklar nedeniyle "gönülsüz" ve "istisnai" olarak onaylandığı belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, söz konusu iki maçın ülke toprakları dışında oynanmasına izin vermenin üzücü olduğunu belirterek, "Emsal teşkil edecek şekilde değerlendirilmemelidir." dedi.