UEFA, Galatasaray'a İspanya'nın Barcelona takımıyla İstanbul'da oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi. UEFA Avrupa Ligi play off rövanş karşılaşmasında NEF Stadyumu'nda İspanyol ekibi Barcelona'ya 2-1 mağlup olup turnuvaya veda eden Galatasaray'ın maçta yaşanan olaylar sebebiyle alacağı ceza açıklandı.UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 17 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda ettiği maçtaki olaylarla ile ilgili karar duyuruldu.UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından alınan karara göre, Galatasaray-Barcelona maçı sırasında sahaya nesne fırlatılan Nef Stadı'ndaki Doğu tribününden 2 yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.UEFA, Galatasaray'a kısmi saha kapatma cezası dışında 20 bin euro da para cezası verdi.GALATASARAY'DA BURAK ELMAS ADAY OLABİLECEK Mİ?