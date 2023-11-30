UEFA'dan haftanın enleri için Galatasaray'dan 2 aday

UEFA'dan haftanın enleri için Galatasaray'dan 2 adayı listeye aldı.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan Faslı yıldız Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında gösterildi.



Lazio-Celtic (2-0) maçında 2 gol kaydeden Ciro Immobile, Benfica-Inter (3-3) maçında Portekiz ekibinin 3 golünü de atan Joao Mario ve Manchester City-Leipzig (3-2) maçında 1 gol, 2 asist ile oynayan Phil Foden, haftanın oyuncusu için diğer adaylar oldu.



KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ, HAFTANIN EN İYİSİNE ADAY



Galatasaray'a Manchester United karşısında 71. dakikada 3-3 beraberliği getiren Kerem Aktürkoğlu, haftanın golü için 4 aday arasında kendisine yer buldu.



Haftanın golü adaylarından 2'si Galatasaray-Manchester United maçında kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu dışında, Manchester United'ın ikinci golüne imza atan Bruno Fernandes de adaylar arasında ilan edildi.



Arsenal'den Martin Odegaard'ın Lens'e, Real Madrid'den Rodrygo'nun da Napoli'ye karşı golleri, haftanın en iyileri için adaylar arasında duyuruldu.

😱 Aktürkoğlu screamer

💫 Rodrygo scores again

💌 Ødegaard seals the move

💥 Bruno from distance



Best goal here? #UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2023 Erik ten Hag: Altay'ın sabırlı olması gerekiyor Haberi Görüntüle