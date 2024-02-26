NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Atilla Karoğlan'a Mainz ile Manchester City arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi son 16 turu maçında görev verdi.

UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Gençlik Ligi'nde yarın Mainz ile Manchester City takımları arasında oynanacak son 16 turu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Mainz ile Manchester City takımları arasında yarın oynanacak UEFA Youth League Son 16 Turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Mainz şehrindeki Bruchweg Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Patrick Schwengers olacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;