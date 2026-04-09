UEFA'dan hakem Cihan Aydın'a görev
09.04.2026 16:21
Cihan Aydın
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın'ı Avrupa'da görevlendirdi.
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın'ı UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aydın, 9-17 Nisan'da San Marino'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında düdük çalacak.
San Marino, Gürcistan, Galler ve Andorra'nın yer aldığı grup maçlarında, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev alacak.
Cihan Aydın son olarak Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray derbisini yönetmişti.