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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Real Madrid'in Braga ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Halil Umut Meler'i görevlendirdi. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın ile Portekiz’in Braga takımları arasında 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak. 

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