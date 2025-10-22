NTV.COM.TR

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Roma-Viktoria Plzen maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki -Viktoria Plzen maçını yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Meler'in yarın İtalya'nın Roma ile Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını yöneteceği bildirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

