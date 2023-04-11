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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İtalya'nın Juventus ile Portekiz'in Sporting Lizbon ekipleri arasında oynanacak Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasında düdük çalacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu2ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Torino kentindeki Juventus Stadı'nda 13 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Arda Kardeşler ise mücadelede 4. hakem olarak görev alacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisad VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

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