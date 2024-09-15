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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid-Stuttgart maçında düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında 17 Eylül Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev alacak.

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