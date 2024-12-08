UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 10 Aralık 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.



Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de saat 21.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedayi San VAR, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler ise AVAR olarak görev yapacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezondur görev yapan Halil Umut Meler, bu ligde 13'üncü müsabakasını yönetecek.