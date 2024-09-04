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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler Portekiz ile Hırvatistan arasındaki milli maçta düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz ile Hırvatistan arasında 5 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Estadio do Benfica Stadı'nda yapılacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM VE VAR

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev yapacak.

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