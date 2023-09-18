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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi D grubunda Benfica - Salzbur karşılaşmasını yönetmesi için görev verdi. FIFA kokartlı hakemin yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA, Halil Umut Meler'e görev verdi.

FIFA kokartlı Türk Halil Umut Meler, UEFA D Grubu ilk haftasında Portekiz ekibi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile oynayacağı maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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