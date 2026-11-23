UEFA'dan Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi ataması
23.11.2026 18:09
Halil Umut Meler ligde en son Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçında görev yapmıştı
Şampiyonlar Ligi'nde 2020'den beri 19 maçta orta hakem olarak görev yapan Halil Umut Meler'in 20'nci karşılaşması yarın Bodo/Glimt-LASK Linz mücadelesi olacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Avusturya ekibi LASK Linz arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıktığı 9 Aralık 2020'deki Manchester City-Marsilya maçından beri toplam 19 grup ve lig aşaması mücadelesi yönetti.