UEFA'dan Halil Umut Meler'e son 16 görevi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) üçüncü maçına atandı.



Meler, E Grubu'nda Belçika - Slovakya ve D Grubu'nda Polonya - Avusturya müsabakalarından sonra 30 Haziran 2024 Pazar günü yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) İngiltere - Slovakya son 16 turu müsabakasını yönetecek.



Almanya'nın Gelsenkirchen şehri Arena AufSchalke stadyumundaki maçta Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

VAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI



Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.