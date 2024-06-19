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UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni EURO 2024 görevi

Halil Umut Meler, EURO 2024'te 21 Haziran Cuma günü Polonya-Avusturya arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni EURO 2024 görevi

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

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