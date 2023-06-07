UEFA'dan İstanbul lezzet listesi

Baran Bila NTV İstanbul

İstanbul 10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için hem İnter hem de Manchester City'li futbolcular iddialı.



UEFA da İstanbul'a gelecek taraftarlara şehirdeki 53 restoranı önerdi.



İstanbul'daki pek çok restoran şampiyonlar ligi için çok sayıda taraftarı ağırlamaya hazırlanıyor. Usta şeflere göre en ürün menü geleneksel lezzetlerle dünya mutfağını bir araya getirmekten geçiyor.



Ulus 29 restoranı şefi Fırat Yakut, "Biz zaten her zaman yabancı misafirleri ağırladığımız için hazırlıklıyız. Buna göre de menümüz var. Çok tercih edilecek ürünlerimiz var. Biz de bu anı heyecanla bekliyoruz. Şu an yaz mutfağına geçiş menümüz var. Türk mutfağından ve dünya mutfağından lezzetler barındırıyoruz." açıklamasında bulundu.