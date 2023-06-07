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UEFA'dan İstanbul lezzet listesi

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline 3 gün kaldı. Final öncesinde heyecanın dozu giderek artıyor. UEFA İstanbul'a gelecek olan ziyaretçilere bir tavsiyede bulundu. Bir lezzet listesi paylaşarak turistlerin gitmesini önerdiği 53 restoranı sıraladı... Şefler de hazırlıklara şimdiden başladı...

UEFA'dan İstanbul lezzet listesi

Baran Bila NTV İstanbul 

İstanbul 10 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için hem İnter hem de 'li futbolcular iddialı.

da İstanbul'a gelecek taraftarlara şehirdeki 53 restoranı önerdi.

İstanbul'daki pek çok restoran şampiyonlar ligi için çok sayıda taraftarı ağırlamaya hazırlanıyor. Usta şeflere göre en ürün menü geleneksel lezzetlerle dünya mutfağını bir araya getirmekten geçiyor.

Ulus 29 restoranı şefi Fırat Yakut, "Biz zaten her zaman yabancı misafirleri ağırladığımız için hazırlıklıyız. Buna göre de menümüz var. Çok tercih edilecek ürünlerimiz var. Biz de bu anı heyecanla bekliyoruz. Şu an yaz mutfağına geçiş menümüz var. Türk mutfağından ve dünya mutfağından lezzetler barındırıyoruz." açıklamasında bulundu. 

İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi düzenlemesi

İstanbul trafiğine Şampiyonlar Ligi düzenlemesi

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Restoran ve zincir yöneticileri "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağız." diyor. Öte yandan taraftarlara İstanbul'daki sokak lezzetlerini de unutmamalarını öneriyor.

Dream Grup Müdürü Çetin Kolukısaoğlu, "Bu listenin önerilen ve yıldız alınan restoranlar olduğunu görüyoruz. Bunlar Michelin'in öneri listesinden seçilmiş. Türkiyeye gelen misafirler bu restoranların dışında çok iyi hizmet sunan restoranları da deneyimleme şansı bulacaktır. Türkiye'de dönercimizden, gözlemecimize esnaf lokantalarına farklı restoran tipleri var. Bunların da misafirlerle buluşturması gerektiğini düşünüyorum." dedi.  

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