UEFA'dan İtalya ve Türkiye'nin EURO 2032'ye ortak başvurusu hakkında açıklama

UEFA, bugün İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan , UEFA EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için bireysel tekliflerini tek bir ortak teklifte birleştirme talebi aldığını doğruladı.



2021'de UEFA, Avrupa Şampiyonası'nın 2028 ve 2032'de art arda iki edisyonuna ev sahipliği yapmak için bir teklif süreci başlattı.

TFF, her iki edisyon için de sürece girerken, FIGC yalnızca 2032 baskısı için teklif vermeye karar verdi.

EURO 2028 İÇİN ORTAK TEKLİF VERİLMİŞTİ

EURO 2028'e ev sahipliği yapmak için beş federasyon tarafından ortak bir teklif verildi: İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler.



UEFA'nın ortak teklifler için sunulacak belgelerin ihale gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak için şimdi FIGC ve TFF ile birlikte çalışacağı kaydedildi.



UEFA KARAR İÇİN 10 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Ortak teklif bu gereklilikleri karşılıyorsa, 2028 ve 2032 atamalarının yapılacağı 10 Ekim'de yapılacak toplantıda UEFA İcra Komitesine sunulacak. Mekanlar ve maç programları ile ilgili kararlar daha sonraki bir aşamada verileceği vurgulandı.