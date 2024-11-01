UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza
UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verildiğini duyurdu.
FENERBAHÇE'YE DE CEZA
Fenerbahçe'ye ise 58 bin euro para cezası verildi.
Mourinho, AZ Alkmaar maçında sahada takımın başında yer almayacak.
Mourinho'nun Manchester United maçında sahadan atıldığı an (Fotoğraf: Reuters)
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