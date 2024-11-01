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UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza

UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verdi.

UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Teknik Direktörü ’ya 1 maç ceza verildiğini duyurdu. 

FENERBAHÇE'YE DE CEZA

Fenerbahçe'ye ise 58 bin euro para cezası verildi. 

Mourinho, AZ Alkmaar maçında sahada takımın başında yer almayacak. 

UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza - 1 Mourinho'nun Manchester United maçında sahadan atıldığı an (Fotoğraf: Reuters)
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