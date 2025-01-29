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UEFA’dan Jose Mourinho’ya ceza

UEFA, Lyon mücadelesinde takımı ikinci yarıya geç çıkartması sebebiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi.

UEFA’dan Jose Mourinho’ya ceza

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı.

’nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho’ya 1 maç ceza verildi.

Bu kararla Mourinho, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Perşembe günü oynayacağı Midtjylland maçında takımın başında yer alamayacak.

MOURINHO NEDEN CEZA ALDI?

Deneyimli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı.

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