UEFA'dan Juventus'a soruşturma

İtalya Serie A devi Juventus'un başı Finansal Fair Play (FFP) kriterleriyle dertte. UEFA, son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Juventus hakkında resmi soruşturma başlattı.

Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus’a para cezası veya düşük ihtimal olsa da Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.