NTV.COM.TR

UEFA'dan Juventus'a soruşturma

UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle Juventus hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan Juventus'a soruşturma

İtalya Serie A devi 'un başı Finansal Fair Play (FFP) kriterleriyle dertte. , son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Juventus hakkında resmi soruşturma başlattı.

Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus’a para cezası veya düşük ihtimal olsa da Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...