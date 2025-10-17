UEFA'dan Juventus'a soruşturma
UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle Juventus hakkında soruşturma başlattı.
İtalya Serie A devi Juventus'un başı Finansal Fair Play (FFP) kriterleriyle dertte. UEFA, son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle Juventus hakkında resmi soruşturma başlattı.
Kurum, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak. Soruşturma sonucuna göre Juventus’a para cezası veya düşük ihtimal olsa da Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.