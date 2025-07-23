UEFA'dan Kadir Sağlam'a yeni görev
FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Konferans Ligi 2.eleme turunda Decic-Rapid Wien maçında görev yapacak.
FIFA, hakem Kadir Sağlam'a UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda yeni görev verdi.
Sağlam, Karadağ'ın Decic ile Avusturya'dan Rapid Wien'in oynayacağı maçta düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamaya göre Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.
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