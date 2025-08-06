UEFA'dan Küçük ve Karaoğlan'a yeni görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'ı Konferans Ligi'nde yeni görev verdi.

Küçük ve Karaoğlan, Konferans Ligi'nde 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak üçüncü eleme turu ilk maçlarında düdük çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, Norveç'in Rosenborg ile İsveç'in Hammarby takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Küçük'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün'ün yapacağı maçın dördüncü hakemliğini de Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Onur Özütoprak, AVAR olarak ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.



Atilla Karaoğlan ise İzlanda'nın Vikingur Reykjavik ile Danimarka'nın Brondby takımları arasındaki maçı yönetecek.



Mücadelenin yardımcı hakemleri Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.



VAR olarak Erkan Engin, AVAR olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.