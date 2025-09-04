NTV.COM.TR

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA tarafından görevlendirildi.

FIFA kokartlı Mehmet Türkmen, Romanya ile Kosova arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Iasi şehrindeki Emil Alexandrescu Stadı'nda TSİ 18.30'da başlayacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını, Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

