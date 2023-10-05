UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda yarın Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'in sahasında Fransa'nın Lille takımı ile yapacağı maçta VAR hakemi olarak görev yapacak.



MAÇI AZERİ HAKEM YÖNETECEK



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda TSİ 17.45'te başlayacak maçta Erkan Engin ise AVAR olarak görev alacak.



Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev'in yöneteceği karşılaşmada Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yardımcı hakemlikleri üstlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi | Fenerbahçe'nin rakibi Spartak Trnava: Muhtemel 11 Haberi Görüntüle