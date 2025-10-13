NTV.COM.TR

UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, İsveç ve Polonya arasında oynanacak U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu maçını yönetecek.

kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA tarafından U-21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsveç ve arasında oynanacak maçta görevlendirildi.

İsveç'in Jönköping şehrindeki Stadsparkvallen Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.

Karşılaşmada Ali Yılmaz 4. hakem olarak görev yapacak.

