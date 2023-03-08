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UEFA'dan Paris'teki 'olaylı' Şampiyonlar Ligi finali için taraftara para iadesi

UEFA, Fransa'nın başkenti Paris'te Real Madrid ile Liverpool'un karşılaştığı, 3 kez ertelenen ve 36 dakika geç başlayan  Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşananlar için taraftara bilet ücreti iadesi yapılacağını duyurdu.

UEFA'dan Paris'teki 'olaylı' Şampiyonlar Ligi finali için taraftara para iadesi

, Fransa'nın başkenti Paris'teki 2022 finaline bileti olmasına rağmen stada giremeyen ya da girmekte zorluk çeken 19 bin 618 taraftarına bilet ücreti iadesi yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "En zor koşulların bildirildiği A, B, C, X, Y ve Z kapıları için biletleri olan tüm taraftarlara geri ödeme yapılacaktır. Ayrıca, erişim kontrol verilerine göre stada başlangıçta planlanan maçın başlama saatinden önce girmeyen veya stada hiç giremeyen tüm taraftarlar geri ödeme almaya hak kazanacaktır." denildi.

UEFA'dan Paris'teki 'olaylı' Şampiyonlar Ligi finali için taraftara para iadesi - 1

REAL MADRİD LİVERPOOL'U 1-0 YENEREK KUPAYI ALMIŞTI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2021-2022 sezonu finali, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile arasında oynanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi olmuştu.

UEFA'dan Paris'teki 'olaylı' Şampiyonlar Ligi finali için taraftara para iadesi - 2

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle gecikmeli başlamıştı. Karşılaşma öncesi stat girişinde uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda biletsiz taraftarın stada girmeye çalışması nedeniyle kapılar bir süre kapalı tutulmuş ve bazı taraftarlar, demir parmaklıklara tırmanarak stada girmişti. Fransız polisi, stada girmeyi bekleyen taraftarlara biber gazı sıkmıştı.

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