UEFA'dan Real Madrid'den 4 futbolcuya soruşturma

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.