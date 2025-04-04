UEFA'dan Real Madrid'in yıldızlarına ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e birer maç ceza verdi.

TEMEL NEZAKET KURALLARI İHLALİ



UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40.000 euro, Mbappe'ye ise 30.000 euro para cezası verildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.



Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 euroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.



TAHRİK EDİCİ HAREKETLER



Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rudiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.

