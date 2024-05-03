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UEFA'dan resmi açıklama: EURO 2024'te takımların kadro sayısında değişiklik

UEFA'dan yapılan resmi açıklamaya göre, EURO 2024'te takımlar kadrolarında 23 yerine 26 oyuncu bulundurabilecek.

UEFA'dan resmi açıklama: EURO 2024'te takımların kadro sayısında değişiklik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

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