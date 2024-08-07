UEFA'dan Rodri ve Morata'ya men cezası

İspanya Milli Takımı'nda "Cebelitarık İspanya'dır" sloganı atan Alvaro Morata ve Rodri için Cebelitarık Futbol Federasyonu UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

1 MAÇ MEN CEZASI

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, yaptığı açıklamada her iki futbolcuya da 1'er maç men cezası verildiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikte gösteriler için kullanması ve futbol sporunu ve özellikle UEFA'yı itibarsızlaştırması" nedeniyle iki futbolcuya da 1 maç men cezası verdi.

UEFA, cezanın genel davranış ilkelerine uymamak, temel davranış kurallarını ihlal etmek, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullanmak ve futbol sporunun itibarını zedelemek nedeniyle verildiğini açıkladı.