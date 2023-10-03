NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA'dan Süper Lig formatı: 18 Takımlı 3 ayrı lig

UEFA, Avrupa kupalarında 2027 ve sonrası için yeni bir format planı yapıyor. İspanyol basınına göre, UEFA'nın her biri 18 takımdan oluşan Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi formatına dönüş yapmayı planladığı öne sürüldü. Son olarak Şampiyonlar Ligi formatını değiştiren UEFA, Ekim ayı sonunda bu formatı görüşmek için bir toplantı gerçekleştirecek.

UEFA'dan Süper Lig formatı: 18 Takımlı 3 ayrı lig

Nisan 2022'de , önümüzdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni formatını sunmuştu.

UEFA'DAN 2027 SONRASI İÇİN YENİ PLAN

Marca'ya göre, UEFA'nın 2027 ve sonrası için , Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olmak üzere üç turnuvadan oluşan bir Avrupa Kupası formatını başlatmak istediği öne sürüldü.

Bu liglerdeki takımlar, tıpkı ulusal şampiyonalarda olduğu gibi yükselme ve küme düşme mücadelesi verecek.

Öte yandan her biri 18 takımdan oluşan 3 ayrı lig formatının Ekim ayı sonunda görüşüleceği kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATINI DUYURMUŞTU

UEFA, turnuvada geleneksel grup aşamasının yerini 2024-25 sezonunda lig formatına bırakacağını açıklamıştı.

İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.

Böylelikle 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

2027 ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Öte yandan haberde 2027 öncesinde formatta bir başka değişiklik yapılmasının beklenmediği kaydedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...