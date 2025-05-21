UEFA'dan tarihi karar ve bir ilk: EURO 2028'de ev sahipleri de eleme oynayacak

Yeni formatta EURO 2028'in ev sahipleri İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in de elemelere katılmasına karar verildi.

UEFA, ilk kez bir ev sahibinin Avrupa Şampiyonası için eleme oynayacağını açıkladı.



Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.



Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.



EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.