UEFA'dan tartışmalı pankarta açıklama: "Siyasi değil insanlık mesajı"
UEFA'dan maç önünde açılan ve tartışmalara neden olan "Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur" pankartına açıklama geldi.
UEFA, Süper Kupa maçı öncesinde dünyadaki savaş suçlarının son bulması için çağrı yaptı. Maç önü seremonisinde "Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur" pankartı açıldı.
Mesaj, Paris Saint Germain - Tottenham maçı başlamadan iki takımın futbolcuları önünde paylaşıldı. Pankartı Filistin, Ukrayna, Afganistan, Irak ve Nijerya'dan gelen çocuklar taşıdı.
"Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur" yazılı pankartın açılmasının ardından, madalya töreninde de 2 Gazzeli çocuk UEFA Başkanı Ceferin'in yanında yer aldı.
UEFA'nın söz konusu mesajda İsrail'in adını hiçbir şekilde anmaması tepki çekti.
UEFA'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşımın altında da binlerce tepki mesajı ve "yazıklar olsun", "utanmazlar" gibi yorumların yer aldığı görüldü.
Yaşananların ardından UEFA'dan açıklama geldi.
"SİYASİ DEĞİL İNSANİ MESAJ"
UEFA'dan bir yetkili, mesajın siyasi değil, insanlık mesajı olduğunu, aslında bunun sadece sağduyuyla ilgili olduğunu vurguladı.
Ayrıca Muhammed Salah'ın geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen Filistinli futbolcu için yaptığı anma töreni nedeniyle UEFA'yı eleştirmesinden çok önce planlandığı açıklandı.
ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ
UEFA, geçen hafta İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Süleyman Ubeyd için paylaştığı taziye mesajında ölüm şekli ve yerini belirtmediği için eleştirilmişti.
Başta Mohamed Salah olmak üzere binlerce kişi UEFA'ya tepki göstermişti.
