UEFA'dan tartışmalı pankarta açıklama: "Siyasi değil insanlık mesajı"

UEFA , Süper Kupa maçı öncesinde dünyadaki savaş suçlarının son bulması için çağrı yaptı. Maç önü seremonisinde "Çocukları öldürmeyi durdur, sivilleri öldürmeyi durdur" pankartı açıldı.

UEFA'nın konuyla ilgili yaptığı paylaşımın altında da binlerce tepki mesajı ve "yazıklar olsun", "utanmazlar" gibi yorumların yer aldığı görüldü. Yaşananların ardından UEFA'dan açıklama geldi.

Mesaj, Paris Saint Germain - Tottenham maçı başlamadan iki takımın futbolcuları önünde paylaşıldı. Pankartı Filistin, Ukrayna, Afganistan, Irak ve Nijerya'dan gelen çocuklar taşıdı.

"SİYASİ DEĞİL İNSANİ MESAJ"



UEFA'dan bir yetkili, mesajın siyasi değil, insanlık mesajı olduğunu, aslında bunun sadece sağduyuyla ilgili olduğunu vurguladı.

Ayrıca Muhammed Salah'ın geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen Filistinli futbolcu için yaptığı anma töreni nedeniyle UEFA'yı eleştirmesinden çok önce planlandığı açıklandı.