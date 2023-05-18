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UEFA'dan tepki çeken İstanbul paylaşımı

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşındaki Manchester City-Real Madrid maçı öncesi UEFA'dan skandal bir paylaşım geldi. UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda dev maç oynanmadan Real Madrid'in finale çıktığı belirtildi. Büyük tepki çeken paylaşım kısa süre içinde silindi.

UEFA'dan tepki çeken İstanbul paylaşımı

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Şampiyonlar Ligi'ndeki - maçı öncesi UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

City ile Madrid final bileti için kozlarını paylaşmaya hazırlanırken UEFA'dan Real Madrid'in finale çıktığına dair paylaşım geldi.

"FİNALİSTLER BELLİ OLDU VE SAHNE HAZIR"

UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid ile Inter'in logoları paylaşıldı ve "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın yaptığı bu paylaşım özellikle İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekti ve paylaşım kısa süre sonra kaldırıldı.

UEFA'dan tepki çeken İstanbul paylaşımı - 1
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