UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı

EURO 2032 ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İtalya Futbol Federasyonu heyetleri sunum için UEFA'nın Nyon'daki merkezine gitti.

UEFA RESMEN DUYURDU



Türk ve İtalyan heyetlerinin sunumlarının ardından UEFA Yönetim Kurulu toplandı. Toplantının ardından UEFA, EURO 2028 ve EURO 2032'nin ev sahiplerini açıkladı.



UEFA'nın kararına göre; EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık VE İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklığına verildi.



Yine 2 ülkenin ortak adaylık başvurusunda bulunduğu EURO 2032'nin ise Türkiye ve İtalya'da düzenleneceği resmi olarak açıklandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA



TFF'den yapılan açıklamda ise, "Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz.



İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi.



Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, "Play as One" mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır." denildi.