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UEFA’dan Türkiye için maddi destek ve saygı duruşu kararı

UEFA, Türkiye ve Suriye’ye 200 bin euro yardım yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunacağını açıkladı.

UEFA’dan Türkiye için maddi destek ve saygı duruşu kararı

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Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından UEFA, maddi yardımda bulunacağını açıkladı.

Türkiye ve Suriye’ye ilk etapta 200 bin euroluk desteğin yapılacağı açıklamada, ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak tüm kulüp müsabakalarında depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.

İSTANBUL'DA EK BAĞIŞ

UEFA, haziran ayında İstanbul’da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Final haftasında ise ek bağış toplamak için harekete geçileceğinin belirtti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “UEFA bu bağışı, acil insani müdahaleyi desteklemek için yapıyor." ifadelerini kullandı.

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