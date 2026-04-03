UEFA'dan uyarı. "Aksi takdirde turnuva orada oynanmaz"

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye ile beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak İtalya'da bu organizasyon için altyapının zamanında hazır olması gerektiğini aksi halde şampiyonanın İtalya'da oynanamayacağını söyledi.



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart'ta deplasmanda Bosna Hersek'e penaltı atışlarında elenerek üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidememenin şokunu yaşayan İtalya'ya, EURO 2032 hazırlıkları konusunda Avrupa futbolunun en tepesindeki isimden bir uyarı geldi.



İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ceferin, EURO 2032 için İtalya'daki statların durumunun sorulması üzerine, "EURO 2032 planlandığı gibi yapılacak. Umarım altyapılar hazır olur. Aksi takdirde turnuva İtalya'da oynanmaz." dedi.



Ceferin, İtalya'nın büyük bir futbol ülkesi olduğunu ve son dönemde yaşadığı sıkıntıları atlatıp zirveye döneceğini düşündüğünü belirterek, "İtalyan futbolundaki en büyük sorun, futbol politikası ile 'normal' politika arasındaki ilişkidir. Eğer herkes aynı çizgide hareket ederse kısa sürede yeniden Avrupa ve dünya şampiyonu olabilirsiniz. Ama sürekli olumsuz düşünen insanlar böyle devam ederse o zaman İtalyan futbolunda işler gerçekten çok kötüye gidecektir." ifadelerini kullandı.