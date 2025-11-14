UEFA'dan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta ceza
14.11.2025 11:03
NTV - Haber Merkezi
UEFA, Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanan Avrupa Ligi maçında açılan pankartla ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 4. hafta maçında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla karşı karşıya gelmişti.
Doosan Arena'da oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı.
Viktoria Plzen taraftarları, maç öncesinde "Türklerle savaş olmalı" yazılı bir pankart açmıştı.
Fenerbahçeli futbolcular, Viktoria Plzen maçında yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunmuştu.
UEFA'DAN CEZA
UEFA, açılan pankart sonrası Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle Viktoria Plzen kulübüne 15 bin euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA maçında stadyumun bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.
Viktoria Plzen taraftarnın Fenerbahçe maçında açtığı pankart.
FENERBAHÇE'YE DE CEZA VERİLDİ
Ayrıca UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye de Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle 78 bin 500 euro para cezası verdi.
Fenerbahçe'nin konuk olarak sahaya çıkacağı bir sonraki UEFA müsabakasında deplasman tribününe bilet satılması yasaklandı. Yasağın 2 yıl boyunca denetime tabi olacağı ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak olası bir olayda uygulamaya konulacağı açıklandı.