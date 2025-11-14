UEFA'dan Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta ceza

FENERBAHÇE'YE DE CEZA VERİLDİ

Ayrıca UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye de Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle 78 bin 500 euro para cezası verdi.

Fenerbahçe'nin konuk olarak sahaya çıkacağı bir sonraki UEFA müsabakasında deplasman tribününe bilet satılması yasaklandı. Yasağın 2 yıl boyunca denetime tabi olacağı ve ilk deplasman maçında tribünde yaşanacak olası bir olayda uygulamaya konulacağı açıklandı.