UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Kairat Almaty - Real Madrid karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı Zorbay Küçük, Gençlik Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında yarın oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde saat 12.00'de başlayacak müsabakada Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Saken Baiymbet olacak.

