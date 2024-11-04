UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi.

TRT Spor'un haberine göre; Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olacak.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI



Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kararın ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya hesbaından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.



121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.



Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.



Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, Kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir.



Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır.

