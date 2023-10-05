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UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Lugano karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi Lugano’yu konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda 4 eksik var. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Lugano karşısında: İlk 11'ler belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşacak.

1 puanı olan siyah-beyazlılar, grubundaki ilk galibiyetini almak istiyor.

4 EKSİK VAR

Sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson forma giyemeyecek. Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecekler.

Tüpraş Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak maçı İsrail Futbol Federasyonu’ndan David Fuxman yönetecek.

Mücadele Exxen ekranlarından yayınlanacak.

MAÇTA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar

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