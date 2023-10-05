UEFA Konferans Ligi | Beşiktaş, Lugano karşısında: Muhtemel 11

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşacak.



1 puanı olan siyah-beyazlılar, grubundaki ilk galibiyetini almak istiyor.

4 EKSİK VAR



Sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson forma giyemeyecek. Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecekler.



Tüpraş Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak maçı İsrail Futbol Federasyonu’ndan David Fuxman yönetecek.

Mücadele Exxen ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Ersin



Rosier-Bailly-Colley-Masuaku



Amir-Salih



Rashica-Chamberlain-Muleka



Aboubakar

