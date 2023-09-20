UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.



Siyah-beyazlı takımın Belçika'ya gidecek olan kafilesinde Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler yer almıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN CLUB BRUGGE KAMP KADROSU



Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:



Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

