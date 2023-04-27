UEFA'nın futbolculara maaş limiti planı: Çözüm değil sorun yaratır

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, katıldığı bir podcast yayınında maaş sınırı getirmeyi düşündüklerini belirtti.



Ceferin maaş limitini tartıştıklarını belirterek, "2024'ten sonrası için yeni bir kuralımız var. Gelirinizin yüzde 70'ine kadar olan bölümü maaş ve transfere harcayabilirsiniz. Ama bu yeterli değil. Çünkü geliriniz 5 milyarsa harcayacağınız tutar yine çok yüksek. Sahiplerle ilgili bir sorun değil. Reakbetle ilgili. Her zaman beş kulüp kazanacaksa bunun bir anlamı yok." dedi.



Bu açıklamanın ardından İngiltere ve Galler Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Maheta Molango, UEFA'nın uygulamayı düşündüğü maaş limitinin sorunları çözmeyeceğini ve futbolcuların yararına olmayacağını söyledi.

"ÇÖZÜM BU DEĞİL"



BBC'ye açıklamalarda bulunan Molango; "Maaş limitinin uygulanması halinde futbolcuların bu karara sıcak bakmayacağını vurgulayarak "Futbolculara en önemli paydaşlar ve olayların merkezinde yer alan kişiler olarak davranılması gerekiyor. Oyuncuların maaşlarına sınır getirilmesi konusunda haklı olarak kızacaklarını düşünüyorum. Çözüm bu değil." ifadelerini kullandı.



Molango, futboldaki yoğun maç programının sorunlar oluşturacağını belirterek, "Futbolcuların sürekli maça çıkması isteniyor ve sürekli yeni turnuvalar oluşturuluyor ya da mevcut turnuvalar genişletiliyor. Eğer futbolculara böyle davranmaya devam ederlerse sorunlar ortaya çıkacak." açıklamasında bulundu.