UEFA'nın kararına tepki: "Taraftar takımından uzaklaşacak"

"ÜZÜLEREK İZİN VERİYORUZ" UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kulüplerden ve federasyonlardan gelen talepleri gönülsüz olarak onayladıklarını açıkladı. Ceferin, "Maçların ülke toprakları dışında oynanmasına üzülerek izin veriyoruz. Bu bir istisnadır ve olası diğer talepler için emsal temsil etmeyecektir." dedi.

Futboldaki pazarlama stratejileri, taraftarları kulüplerinden uzaklaştırıyor. La Liga ve Serie A'da birer maç, Avrupa kıtası dışında oynanacak. UEFA toplam 4 kulüpten gelen talebi onayladığını açıkladı. Villarreal-Barcelona maçı Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde, Milan-Como karşılaşması da şubat ayında Avustralya'nın Perth kentinde oynanacak.

TARAFTAR TAKIMLARINDAN UZAK KALACAK ELEŞTİRİSİ

2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine San Siro Stadı ev sahipliği yapacak. Milan kulübü Como'nun da onayıyla o tarihteki maçı Avustralya'da oynamak istediklerini iletti. Villarreal-Barcelona maçı da La Liga'nın pazarlama stratejileri doğrultusunda Miami'ye taşındı.



Takımlarından uzak kalacak olan taraftarlarsa bu düzenleme ve pazarlama stratejilerine tepki gösteriyor.

4 takımın taraftarı da sosyal medyada bu kararı kabul etmediklerini ifade eden açıklamalarda bulundu.