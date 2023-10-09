UEFA’ya sunum yapacak TFF heyeti İsviçre’ye ulaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi liderliğindeki bir heyet, İstanbul'dan kalkan bir uçakla Cenevre Havalimanı'na geldi.

Heyette TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu üyesi Şenes Erzik ve diğer TFF yönetim kurulu üyeleri de bulunuyor.

UEFA'YA SUNUM YAPILACAK

TFF heyeti, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bu akşam TSİ 18.00'de İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya gelecek ve EURO 2032 ev sahipliği için son detayları görüşecek.

Yarın ise her iki ülke federasyon yetkilileri UEFA Yönetim Kurulu'na sunum yapacak ve öğleden sonra alınacak kararı bekleyecekler. EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığıdır.