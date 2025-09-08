Uganda - Somali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)
Dünya Kupası Afrika eleme maçları heyecanı devam ediyor. Uganda zorlu karşılaşmada Somali’yi konuk ediyor. Uganda kritik mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Uganda - Somali mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.
Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Uganda, Somali karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Uganda - Somali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UGANDA - SOMALİ MAÇI NE ZAMAN?
Dünya Kupası eleme mücadelesinde Uganda ve Somali karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak mücadele saat 19:00’da başlarken yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
