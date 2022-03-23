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Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Dİvan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'de geçmiş dönemlerde yöneticilik yapan gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 23.03.2022 - 10:56

Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Dİvan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıkladı

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'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri için adaylar açıklanmaya başlandı. Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Sait Yılmaz ve Nail Kır'ın ardından gazeteci Uğur Dündar'da aday olduğunu açıkladı. 

Uğur Dündar adaylığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dündar, ''Ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bunu gerçekleştirebilmek için aday oluyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım'' ifadelerini kullandı. 

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