Uğurcan Çakır Galatasaray'da... Babası konuştu: Az önce ağladım, benim için kolay değil
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ağladığını ve zor bir karar olduğunu belirten babası Mustafa Çakır ise, "Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan'ı seyretmek bize ayrı bir gurur verecek" dedi.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında transfer pazarlığı sürerken, milli kaleci Uğurcan Çakır'dan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nden forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum" ifadelerini kullanan Çakır, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını duyurdu.
İşte Uğurcan Çakır'ın veda paylaşımı;
"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil... Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şşehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...
Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük... Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.
Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirip kararımı aldım.
Ama Trabzonspor’dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum. Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak. Trabzonspor benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu."
BABASI MUSTAFA ÇAKIR: AZ ÖNCE AĞLADIM, BENİM İÇİN KOLAY DEĞİL
Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır Beyaz TV'ye konuştu:
"Trabzon'da köydeyim. Çok zor duygusal bizim için. Ömrümüzü Trabzonspor'da geçirdik. Kendinin hedefleri var. Az önce ağladım inanın benim için kolay değil. Ailece zor bir karar. Yurt dışından da istediği teklifi alamayınca böyle bir şansı değerlendirmek istedi.
Benim ve çocuklarımın Trabzonsporluluğunda bir değişiklik yaratması mümkün değil.
Biz ona çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. İnanın bugün netleşti. O milli takım kampında olduğu için, kampta da çocuğu arayıp rahatsız etmeyiz. Nedir durum dedim, hayırlısı dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan'ı seyretmek bize ayrı bir gurur verecek."
TARAFTARLAR TESİSLERDE TOPLANDI
Taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde toplanarak, transfer iddialarını protesto etti ve takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın bordo-mavili takımda kalmasını talep etti. Emniyet ekipleri tesisler etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
