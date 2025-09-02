Uğurcan Çakır Galatasaray'da... Babası konuştu: Az önce ağladım, benim için kolay değil

İşte Uğurcan Çakır'ın veda paylaşımı;



"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil... Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şşehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim...

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük... Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özel. Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.



Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirip kararımı aldım.



Ama Trabzonspor’dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum. Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak. Trabzonspor benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu."