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Uğurcan Çakır için masadaki son rakam

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yürütülen transfer görüşmelerinde kritik aşamaya geldi. Çakır için masadaki son rakam da ortaya çıktı.

Uğurcan Çakır için masadaki son rakam

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır, kariyerine Avrupa'da devam edebilir. 

Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen ancak yalanlanan Çakır için yürütülen transfer görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi.

MASADAKİ RAKAM

Monaco ile Trabzonspor  arasında süren yoğun pazarlıkların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; Masada olan teklif an itibarıyla 13 milyon euro seviyelerinde. Trabzonspor'un ise 15 milyon euro beklentisi var.

Çakır'ın daha önce 'de başka takımda forma giymesine izin verilmeyeceği açıklanmıştı. 

Uğurcan Çakır için masadaki son rakam - 1
Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

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