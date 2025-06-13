Uğurcan Çakır için masadaki son rakam
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yürütülen transfer görüşmelerinde kritik aşamaya geldi. Çakır için masadaki son rakam da ortaya çıktı.
Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır, kariyerine Avrupa'da devam edebilir.
Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen ancak yalanlanan Çakır için yürütülen transfer görüşmelerinde kritik aşamaya gelindi.
MASADAKİ RAKAM
Monaco ile Trabzonspor arasında süren yoğun pazarlıkların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
Sabah'ın haberine göre; Masada olan teklif an itibarıyla 13 milyon euro seviyelerinde. Trabzonspor'un ise 15 milyon euro beklentisi var.
Çakır'ın daha önce Süper Lig'de başka takımda forma giymesine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.
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